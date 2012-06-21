Новенький спеціалізований автобус Ataman із підіймальним пристроєм одержала Буринська ОТГ Сумської області. Завдяки цьому місцеві школярі з обмеженими можливостями без проблем діставатимуться до місць здобуття інклюзивної освіти. Ключі від техніки вручила директор департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова, повідомивши, що автобус придбано на засадах спільного фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету.
А тим часом у місті Кролевець на базі центру надання соціальних послуг створили службу «Соціальне таксі». Днями місцева громада одержала спеціальний автомобіль, послугами якого зможуть скористатися дорослі й діти з порушеннями опорно-рухового апарату. Техніку надано в межах відповідної постанови Кабінету Міністрів, що передбачає підтримку громадян цієї категорії.