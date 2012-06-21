Щодо наступного етапу послаблення карантину, то в Києві з 23 травня 2020 року у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт – автобуси, трамваї і тролейбуси. Також відновлять роботу магазини площею до 1 тисячі квадратних метрів. Відкриються для відвідувачів також спортивні й дитячі майданчики у парках, скверах і на прибудинкових територіях.
Про це під час брифінгу 21 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
А з 25 травня, за його словами, буде відновлено роботу метрополітену. Також відкриють промислові ринки й сільськогосподарські ярмарки.
Рішення щодо дати відкриття великих розважальних центрів столична влада ухвалить окремо.
А з 1 червня в столиці почнуть працювати дитячі садочки та школи для випускників 11 класів, які мають складати ЗНО, а також заклади професійно-технічної та вищої освіти для випускників і абітурієнтів.
Запрацюють і дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, спортзали та фітнесцетри – без роботи басейнів.
Можна буде також відвідувати зони відпочинку й пляжі біля водойм.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»