Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Початок липня для працівників Закарпатської митниці ДФС виявився плідним на велику контрабандну «рибу». Як не намагався обійти митний контроль громадянин Словаччини, прямуючи автомобілем «Skoda SUPERB» 2011 року випуску через «зелений коридор», однак до його кінця дістатися не зміг. Маючи натреноване око й інтуїцію на контрабанду, працівники митниці спрямували авто в бокс для поглибленого огляду. І там виявили прихований від митного контролю заборонений вантаж.
Та ще й який! У спеціально обладнаних схованках, які спритник вважав надійно засекреченими від працівників митниці, останні виявили 894 пачки тютюнових виробів.
Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом використання засобів, що ускладнюють виявлення тютюнових виробів, караються суворо.
Оскільки ці дії порушують правила, передбачені частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, було прийняте рішення вилучити і цигарки, і автомобіль. На підставі статті 511 кодексу складено протокол, яким інцидент на кордоні переведено в розряд особливо важких правопорушень. Подальша доля автомобіля буде вирішуватися українським судом.