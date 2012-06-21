Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Чотири медзаклади Рівненщини з липня фінансуються по-новому. Це комунальні некомерційні районні центри первинної медико-соціальної допомоги – Рівненський, Здолбунівський, Гощанський та Зарічненський.
Саме на їх прикладі впроваджується принцип «Гроші ходять за пацієнтом».
«Ті підприємства, які уклали угоди з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), отримають фінансування за новою моделлю, відповідно до кількості пацієнтів, які підписали декларації з лікарями цих закладів. Створення таких установ обумовлено реформою, яка передбачає зміну системи фінансування медзакладів первинної допомоги – поліклінік та амбулаторій», – каже голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко.
Решта медичних закладів матимуть можливість подати заявку на укладення договору із НСЗУ під час «другої хвилі» договорів, що буде оголошено вже наприкінці липня.
Щоб отримати фінансування по-новому, медзаклади повинні стати комунальними некомерційними підприємствами, підключитися до електронної системи охорони здоров’я, підписати декларації з пацієнтами та мати устаткування відповідно до табеля оснащення. Цього року комунальні заклади матимуть можливість перейти на нову модель фінансування тричі – у липні, жовтні та наприкінці грудня.
А загалом в області в електронній системі охорони здоров’я зареєстровано 44 медзаклади та 635 лікарів. І укладено майже 360 тисяч декларацій, що становить третину жителів краю. Це чи не найкраща динаміка в Україні.