У Відні пройшла зустріч між міністром енергетики та захисту довкілля України Олексієм Оржелем та міністром енергетики Російської Федерації Олександром Новаком у межах тристоронніх переговорів із підготовки до підписання договору про транспортування газу українською ГТС. У переговорному процесі уряд діє виключно в інтересах українського народу та кожного українця зокрема і разом з європейською стороною обстоює позицію щодо гри за європейськими правилами за умови довгострокового контракту.
«Ми як надійний партнер маємо забезпечити стабільність і безперебійність транспортування природного газу на європейські ринки», — цитує департамент комунікацій Секретаріату КМУ слова міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля. Підписання довгострокового договору на транспортування газу відповідно до європейського законодавства та на економічно обґрунтованих умовах — питання енергетичної безпеки не лише України, а й Європи.
У різних форматах переговори триватимуть і надалі.