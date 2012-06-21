Туманністю під назвою Скат (Henize 1357) – наймолодша з відомих вченим. Вона знаходиться у сузір'ї Жертвинника. Спостерігати за нею фахівці змогли тільки останні 25 років, оскільки за цей час її температура підвищилася достаньо, щою світився газ.

Телескоп «Хаббл» зафіксував, як швидко згасає туманність за останні два десятиліття. Оскільки Всесвіт змінюється досить повільно, спостереження за об'єктом дало вченим унікальну можливість простежити її еволюцію з такою відносно великою швидкістю, повідомляє Newswise.

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Зображення, зроблені «Хабблом» у 2016 і 1996 роках, показують, як туманність Скат різко потьмяніла і змінила форму. У неї майже зникли хвилясті краї, яскраво-сині «вусики», що раніше світилися, і газові нитки. Молода туманність більше не так сильно виділяється на чорному тлі Всесвіту.

Дослідники назвали «дивним» і «незвичайним» досвід спостереження за еволюцією Скату в режимі реального часу. Вони відзначили, що яскравість туманності знизилася майже в тисячу разів. Процес зміни туманностей фахівці бачили і раніше, але зазвичай вони ставали більшими. Натомість Скат стає меншим і докорінно змінює форму за короткий термін.

Команда, яка вивчає туманність, може тільки припускати, яке майбутнє чекає Скат. Вчені вважають, що за нинішньої швидкості її навряд чи можна буде помітити в космосі через 20-30 років.

В кінці 2020 року на любителів нічного неба чекають кілька захоплюючих астрономічних явищ. «Урядовий кур’єр» розповідає про метеорні потоки, які досягнуть піку своєї активності в грудні. Як їх спостерігати? Скільки метеорів ми зможемо побачити? Чи будуть яскраві боліди висвітлювати небо? Читайте далі, щоб дізнатися!

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»