З початком нового навчального року в Харкові за парти сіли не лише школярі та студенти, а й відвідувачі «Університету третього віку», який діє в усіх терцентрах міста.
Всі харків’яни похилого віку, котрі прагнуть не відставати від нових ідей, технологій, взагалі – сучасного темпу життя мають змогу підтримувати свій персональний розвиток, вивчати право, інформатику, черпати поради та досвід щодо здорового способу життя. Цими знаннями з пенсіонерами щедро діляться викладачі харківських вишів, юристи, працівники Пенсійного фонду, управління праці та соціального захисту.
А для мешканців Новобаварського району Харкова в «Університеті третього віку» цьогоріч підготували приємні та корисні новації. Тут запрацювали факультети історії рідного краю, валеології, прикладного мистецтва, сучасних інноваційних технологій, основ квітникарства.