Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. Лисенка відкрив листопад унікальними прем’єрними показами вистави, які не лише здивували, порадували та полонили шанувальників, а й вписали в історію українських театрів нову сторінку. Упродовж чотирьох днів на сцені ХАТОБу ставили «Лебедине озеро. Water Fantasy».
Аналогів такого театрального дійства в Україні ще не було. Для здійснення задуму французького балетмейстера Йогана Нуса, якого харків’яни пам’ятають за блискуче втіленими проєктами «Маленький принц» та «Красуня і чудовисько», сцену театру обладнали великим неглибоким басейном, а відчуття справжньої водної стихії додали оригінальні спецефекти.
Вистава «Лебедине озеро», яку французькому хореографу допомогли втілити диригент-постановник Дмитро Морозов, художник-постановник і художник по костюмах Олександр Лапін, автор відеоконтенту Гарольд Симон, художник по світлу Тетяна Альошина, стала однією з найдорожчих за всі роки діяльності ХАТОБу.