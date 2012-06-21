У цьому році для пільгового проїзду в Харківському метрополітені і наземному електротранспорті посвідчень буде замало. Як повідомили в міській раді в обласному центрі, в рамках повного переходу міста на єдині електронні квитки E-ticket такий проїзний документ запровадять і для пільгових категорій населення.
За словами заступника міського голови з питань інфраструктури міста Євгена Водовозова, звертатися в управління соціального захисту не потрібно. Здати відповідні документи на оформлення карт можна в будь-якому відділенні «Мегабанку» або в одному з центрів надання адміністративних послуг. Школярі та студенти єдині електронні квитки отримають у своїх навчальних закладах.
«Потрібно заповнити анкету і здати документи у віконце «Мегабанку». Потім ці матеріали потраплять до наших фахівців, вони їх перевірять, і КП «Харківпас» випустить індивідуальну карту кожній людині, яка має право на пільги. Проїзні карти передаватимуться через банк в те саме відділення, куди людина подавала документи.
Протягом двох-трьох тижнів після отримання перших анкет карти будуть випущені. Ми беремо час із запасом, оскільки буде наплив, багато людей», — зазначив Євген Водовозов і запевнив, що в проміжному періоді — до моменту отримання єдиного електронного квитка E-ticket — діятимуть ті документи, якими люди користувалися раніше.
Євген Водовозов також наголосив, що пільгові карти — іменні, і при контролі потрібно буде пред’являти документ, що підтверджує право безкоштовного проїзду. У разі якщо людина передасть свою карту іншому, вона буде позбавлена цієї пільги.
Окрім того, за повідомленням заступника міського голови з питань інфраструктури міста, у Харкові вдвічі збільшать кількість терміналів для продажу E-ticket: з 323, які були заплановані раніше, до 600. Пристрої для продажу електронного квитка в тому числі встановлять біля великих підприємств — заводів «ФЕД», «Турбоатом», ХТЗ — для зручності великої кількості людей, які там працюють.