Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Незабаром у рамках інвестпроекту вдосконалення каналізаційних очисних споруд в Харкові комунальне підприємство «Харківодоканал» почне будувати комплекс з переробки мулу, виробництва з нього біогазу і в подальшому електроенергії.
Про це повідомляє STATUS QUO, посилаючись на пре-службу КП.
Як зазначають у «Харківводоканалі», реконструкція каналізаційного господарства – вимушений захід, оскільки концентрація хімічного забруднення стічних вод постійно збільшується за рахунок миючих засобів, які містять велику кількість фосфатів і азоту.
Підхід до біоочистки буде повністю змінений: в ньому застосовуватимуться світові передові методи, такі, як приміром нітроденітріфікація – поглиблена очистка від фосфоазотних домішок. У той же час виробництво з біогазу електричної енергії компенсує витрати енергетичних ресурсів комплексу на дві третини, паралельно вирішивши проблеми мулового зберігання і утилізації.
Реконструкція каналізаційної системи і їх модернізація здійснюватимуться за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. За результатами тендерних торгів вже затверджений майбутній підрядник. Вартість проекту, який попередньо планують реалізувати протягом 3 років, складає 66 мільйонів доларів. Після завершення всіх робіт очисна станція №2 буде швидше і ефективніше обслуговувати чотири райони Харкова, селище Безлюдівка та село Васищеве.