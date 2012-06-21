До кінця серпня в Харкові буде відкрито 20 станцій муніципального прокату велосипедів. Про це повідомив директор департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради Олексій Чубаров.
«Це багатогранний інфраструктурний проект, який не тільки популяризуватиме їзду на велосипеді, а й сподіваємося, сприятиме зменшенню кількості автомобілів у центрі міста. На першому етапі планують обладнати 20 станцій у найбільш людних місцях — у центрі й деяких спальних районах. Прагнемо максимально збільшити кількість таких станцій, щоб жителі міста могли користуватися велосипедами», — зазначив Олексій Чубаров.
Муніципальний велопроект реалізує компанія NextBike Ukraine — офіційний представник одного з найбільших світових операторів системи громадського велопрокату німецької компанії NextBike. Як повідомив співзасновник компанії NextBike Ukraine Остап Буденкевич, мета проекту — надати харків’янам альтернативу в пересуванні містом. «Наприклад, ви можете із Салтівки доїхати на велосипеді до найближчої розв’язки громадського транспорту, сісти на трамвай або тролейбус, доїхати до центру, знову взяти велосипед і вирушати далі», — пояснив Остап Буденкевич.
Тариф за велопоїздку буде демократичним: разова оренда обійдеться в 20 гривень за 30 хвилин, місячний абонемент — 250 гривень і щодня година в подарунок. Любителі велопоїздок зможуть придбати сезонний абонемент. При цьому оплатити послугу готівкою буде неможливо: система працюватиме онлайн.
За словами директора департаменту, велосипеди будуть комфортними й надійними, вони розраховані на високі навантаження, оснащені антивандальною системою. Як зазначив представник компанії, всі маршрути розроблено для зручності городян, оптимальний час поїздок — 15—30 хвилин. Кожен користувач міського велопрокату буде автоматично застрахований.