Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Ще жодного разу нікому не вдавалося піднятися до кратеру вулкану Охос-дель-Саладо – найвищого у світі вулкана та другою за висотою вершиною Південної Америки – разом з човном. Вперше таке непросте сходження здійснив з командою австралійського мандрівника Даніеля Булла харківський альпініст Валентин Сипавіню, за плечима якого триразове підкорення Евересту.
Він став першим, хто піднявся на вершину 6377 метрів над рівнем моря та проплив на каяку по озеру в кратері вулкана, яке знаходиться на східному схилі і вважається найвищим озером у світі.