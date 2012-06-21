Весняний день рік годує, кажуть у народі. А оскільки, погода внесла значні корективи у весняні польові роботи, то приміром, на Черкащині посівна кампанія розпочалася на два тижні пізніше, ніж торік. Через перезволожений ґрунт сільгоспкультури сформувалися із запізненням, затягнулася обробка ґрунту та сівба ранньої ярини. Тепер аграрії мають на місяць менше для виконання всього комплексу робіт, тому день у день прискорюються.
Нині, за інформацією управління агропромислового розвитку Черкаської облдержадміністрації, аграріям удалося провести підживлення озимини на площі понад 190 тисяч га (96% усіх посівів). Різке підвищення температури на початку квітня дало змогу активно розпочати сівбу всіх сільськогосподарських культур. За оперативною інформацією, сільгосппідприємства області посіяли 35 тисяч гектарів (9 %) ярих зернових та зернобобових культур. Активно йде сівба кукурудзи на зерно, ярого ячменю, ярої пшениці, вівса та гороху. Лідерами за темпами сівби ярих зернових та зернобобових культур є господарства Жашківського, Христинівського та Звенигородського районів. Розгорнулася й сівба технічних культур, зокрема соняшнику, ярого ріпаку, цукрових буряків. Крім того вже посаджено чимало картоплі та посіяно овочів. Стрімке прогрівання ґрунту скорочує період між строками сівби ранніх та пізніх культур. Хоч на початок весни запаси вологи в ґрунті й перевищили багаторічні показники, але відсутність істотних опадів у першій декаді квітня та їхня малоймовірність на більшій частині території практично до кінця місяця також вимагає високих темпів проведення сільгоспробіт. Тому хлібороби квапляться.