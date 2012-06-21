«Вікно життя» в пологовому будинку Рівного відкрилося в червні 2011 року. До 20 листопада 2019-го ним не скористалися жодного разу. А в переддень святого Михайла датчики подали сигнал на пост медсестри, яка знайшла тут хлопчика і записку. Нині малюк у пологовому. Лікарі стверджують, що він здоровий і народився в медичному закладі. Його любить усе місто — рівняни приносять речі, персонал не спускає з рук.
Час дати хлопчикові ім’я, щоб визначити його подальшу долю. «Комісія, яку очолюю, відповідно до законодавства, має ухвалити рішення, як назвемо дитину, щоб зробити подання на її офіційну реєстрацію. Без цього маля не можна подати на усиновлення, а в Рівному, на щастя, на всиновлення чекають сім сімей. Є пропозиція назвати хлопчика Михайлом Михайловичем Щасливим», — написала у фейсбуці заступниця Рівненського міського голови Галина Кульчинська.
Так і зробили. Тож рости щасливим, Михайлику!