Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Дитячий заклад «Еко Ленд» ТОВ санаторій «Лісова пісня» Кам’янець-Подільського району прийняв на оздоровлення першу зміну школярів. Працівники закладу доклали максимум зусиль, щоб діти почувалися в безпеці та перебували в комфортних умовах.
«Відпочивайте та насолоджуйтесь, набирайтесь сил і натхнення на майбутні звершення», – побажав дітям під час урочистого відкриття зміни голова Хмельницької облдержадміністрації Вадим Лозовий.
Нинішнього року коштом обласного бюджету заплановано оздоровлення трьох змін школярів у цьому закладі. А, наприклад, в таборі ТОВ «Дністровська чайка», де наразі відпочивають 168 дітей з інтернатів, заплановано провести оздоровлення в чотири зміни.
Побувають юні хмельничани також на узбережжі Чорного моря. Зокрема, з першого червня 148 школярів відпочивають в селищі Коблеве Миколаївської області: з 24 червня тутешній оздоровчий заклад «Салют» прийме другу зміну – 122 дитини. У цілому, як повідомляється на офіційному сайті облдержадміністрації, цього року в області планується забезпечити оздоровленням 48 тисяч дітей шкільного віку.