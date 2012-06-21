Національний банк України випустив пам’ятну монету номіналом 10 гривень, присвячену Меджибізькому замку, одній з найстаріших фортифікаційних споруд у мальовничому куточку Хмельниччини — на мисі, утвореному річками Південний Буг і Бужок. Фортеця протягом століть змінювала власників та обриси, проте залишилася історичною пам’яткою.
Меджибізький замок — пам’ятка фортифікаційної архітектури XVI століття, виконана у стилі ренесанс. Як повідомляє Вікіпедія, він має форму видовженого трикутника з могутніми стінами і кутовими вежами, які значно виступають за лінію стін. Подвір’я замку має довжину 130 метрів, найбільшу ширину (із західного боку) — 85 метрів, його площа становить 0,75 гектара. Товщина мурів — до чотирьох метрів, висота у найвищих місцях — до 17 метрів. Фортечні мури мають прямокутні стрільниці, що істотно відрізняються від давнішніх. Їх перекривають кам’яні плити. Із зовнішнього боку їхня підстрільнична частина скошена. Такого типу архаїчних стрільниць в Україні залишилося небагато.