Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Чигиринський район потерпає від засухи. Як повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, кількість опадів у цьому районі найменша, а днів із посушливими явищами — найбільше.
Загалом же з випаданням дощів, підвищенням температури вночі та відносної вологості повітря, агрометеорологічна ситуація в області змінюється. Вона дещо покращилася зокрема в районах південного сходу області, де дощів досі випадало обмаль. За словами фахівця, на більшості засіяних площ рясні дощі сприятливо вплинули на вже сформований урожай та дещо скоротили площі, вражені засухою.
Тому у ранніх зернових можлива підвищена щуплість зерна, у пізніх, в яких розпочався критичний період розвитку до вологи, спостерігається денне в’янення рослин, слабкий приріст вегетативної маси, а все це передумови для зниження врожаю.
Навпаки, на окремих площах північного сходу, де спостерігалися локальні сильні дощі, а загальна кількість опадів з початку колосіння озимих хлібів вже перевищила 100 мм, створилися умови для «стікання» зерна.
За словами фахівців, за таких умов, розраховувати на рекордний урожай ранніх хлібів в області не слід, проте він очікується в межах середнього за останні п’ять років.