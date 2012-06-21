Команда археологів з Каліфорнійського університету в Дейвісі (США) під час розкопок в Монголії знайшла 826 кам'яних артефактів. В основному це знаряддя праці, повідомляє Science Daily.
Також на місці розкопок було виявлено кістки диких коней, зубрів, диких овець і кіз – це ще одна ознака окупації цієї території сучасними людьми. Знахідки змінили уявлення вчених про заселення Монголії. Сучасні люди подорожували євразійськими степами близько 45 тисяч років тому. Це на 10 000 років раніше, ніж вважали археологи досі.
«Хоча людських решток на місці розкопок ми не знайшли, всі знахідки відповідають віку раннього Homo sapiens, знайденого в Сибіру. Ми знайшли інструменти з довгими лезами, які нагадують артефакти, знайдені в інших місцях у Сибіру та Північно-Західному Китаї, що свідчить про масштабне розповсюдження людей по всьому цьому регіону», – каже Ніколас Цвінс.
Вік ділянки, де знайшли артефакти, визначався люмінесцентним аналізом на осаді та радіовуглецевим датуванням кісток тварин, знайдених поблизу інструментів. Це приблизно на 10 000 років раніше, ніж скам’янілості черепа людини з Монголії, і приблизно на 15 000 років після того, як сучасні люди покинули Африку.
Вчені також вивчили склд ґрунту, трави та інших органічних речовин, пов’язаних із кам'яними знаряддями, вони свідчать про те, що клімат 45 тисяч років тому, був теплішим і більш вологим, зробивши нинішній холодний і сухий регіон північної Монголії більш гостинним для випасу тварин і життя людей.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»