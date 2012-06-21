В Україні дедалі більше застосовують екологічно безпечні та енергоощадні технології, в тому числі й ті, що працюють на сонячній енергії. Вже нікого не дивують будинки чи ферми із сонячними батареями. У Кам’янському ж, що на Дніпропетровщині, є храм, який для власних потреб в електриці використовує енергію сонця.
На покрівлі храму священномученика Кипріана та мучениці Іустинії, що поряд із міським пологовим будинком, встановлено дві сонячні батареї. Такий сучасний підхід до енергопостачання зробив культову споруду цілковито незалежною від зовнішніх мереж. За словами архідиякона Макарія, завдяки якісним акумуляторам накопиченої електроенергії вистачає, щоб повністю освітити усі внутрішні приміщення споруди. Щоправда, для роботи пральної машини чи холодильника цієї енергії вже недостатньо. Встановлення сонячних пристроїв у цьому храмі — задумка настоятеля та парафіян, за чиї кошти вона й була втілена. Новий храм цікавий ще й тим, що збудований за унікальним проектом дерев’яного зодчества з величезних дерев’яних конструкцій, які були виготовлені закарпатськими умільцями.
Денис КРАВЕЦЬ
для «Урядового кур’єра»