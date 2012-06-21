На Черкащині вже стає традицією з початком опалювального сезону всім миром шукати можливості обігріти місто Смілу. Ось і нинішньої осені сміляни поки що сидять із холодними батареями. Понад 80% споживачів тепла вже сьомий рік опалює приватне підприємство «СмілаЕнергоінвест». За час роботи воно заборгувало НАК «Нафтогаз України» понад 90 мільйонів гривень, і там до погашення боргу відмовилися постачати паливо. Торік зрив опалювального сезону в місті закінчився гучним скандалом. Схоже, що нині все також іде за подібним сценарієм.
Як заявляв заступник голови облдержадміністрації Сергій Овчаренко, «протягом двох тижнів у Смілі палець об палець не вдарили для увімкнення опалення».
Про те, хто ж грітиме місто взимку, йшлося на сесії міськради, де депутати дійшли думки, що варто більше покладатися на комунальне підприємство, а не на приватне. І хоч його директор Володимир Сарнацький запевняє, ніби все зробить для забезпечення Сміли теплом, питання залишається відкритим.
З ініціативи обласної влади на рівні Нафтогазу, розповів голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко, відбулося обговорення цієї проблеми. Там поставили умову: якщо «СмілаЕнергоінвест» швидко перекаже частину боргу (хоч би 25 мільйонів гривень), то компанія зможе пустити газ. «СмілаЕнергоінвест» цієї умови не виконала.
«Ми створюємо комунальне підприємство, а «СмілаЕнергоінвест» паспортів не віддає», — скаржиться в. о. Смілянського міського голови Віктор Федоренко.
Причину виникнення боргу, вважає Сергій Овчаренко, слід шукати в діях самого підприємства, адже сміляни справно оплачують послуги теплопостачальника.
Обласна влада має намір провести чергові переговори з Нафтогазом. І якщо НАК дасть паливо компанії в борг для пуску котелень, то для підключення їх до мережі все одно знадобиться певний час.
Опалювальний сезон, як і щороку, розпочинається непросто. Якщо в обласному центрі своєчасно і навіть раніше, ніж звичайно, почали обігрівати оселі, то в районах проблеми залишаються.
Понад півмільйона гривень заборгували комунальному підприємству «Теплові мережі» за послуги з теплопостачання жителі Канева. В Умані станом на 17 жовтня опалювали тільки садочки та школи з автономним теплопостачанням. Через брак технічних можливостей решту навчальних закладів, повідомило комунальне підприємство Уманьтеплокомуненерго, почнуть опалювати після зниження середньодобової температури надворі до +8 градусів.
А в уряді наголошували, що за контроль і моніторинг технічної готовності всіх об’єктів до опалювального сезону відповідальні голови ОДА.