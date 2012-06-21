Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»
Фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, який 26 травня приймала українська столиця, запам’ятається не лише третім поспіль чемпіонством мадридського «Реала», а й історичною подією для трьох найбільших мобільних операторів, що працюють в Україні. На НСК «Олімпійський» в Києві вперше запрацювала система забезпечення мобільного зв’язку в приміщеннях від компанії Huawei. Найбільший в Україні проект виконаний на замовлення трьох стільникових операторів для надання якісних послуг в стандартах 3G і 4G. Заради цього затяті конкуренти об’єдналися і порівну профінансували проект, який оцінюється в 36 мільйонів гривень.
На столичному стадіоні змонтували пасивну розподілену антенну систему. Роботи виконали в рекордні терміни. Одночасно на об'єкті працювали до 40 осіб. Зокрема, проклали понад 30 км кабельних мереж — відстань від Києва до міжнародного аеропорту Бориспіль; встановили 35 антен для роботи в діапазонах 1800, 2100 і 2600 МГц і близько тисячі одиниць допоміжного обладнання.
Загальна вага пристроїв і матеріалів сягнула 20 тонн. У тому числі близько 10 тонн розміщені на фермі стадіону на висоті 40 метрів. Для цього використовувалися унікальні автовишки, яких в Україні всього дві. Розрахунки щодо несучих конструкцій виконані ВАТ «УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.Н. Шимановського».
«Для «Олімпійського» ми вперше підготували рішення одночасно для трьох компаній зв’язку. Працювали однією професійною командою: наші інженери, співробітники мобільних операторів, фахівці стадіону, НДІ, субпідрядники. Завдання виконали менше, ніж за місяць. Було забезпечено хороше покриття не тільки в чаші стадіону, а й на прилеглій площі, а також на полі — це правило доброго тону. DAS-система працює під час великих заходів і забезпечує доступ глядачам до сучасних цифрових сервісів», — зазначив директор проекту Амза Кадиров.
Варто зазначити, що оператори вже оптимістично прозвітували про використання мобільного трафіку. А експерти визнають: ємність мережі дає змогу підтримувати зв’язок навіть при максимальному заповненні арени (за офіційним даними УЄФА на матчі був присутній 61 561 глядач).