Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаївському міськвиконкомі відбулась зустріч керівництва міста з представниками Міжнародної гуманітарної медичної некомерційної організації «Лікарі без кордонів». Під час заходу обговорено стан реалізації Програми з обстеження та лікування вірусного гепатиту С, яка з 2017-го року діє в Миколаївській області.
Перший заступник міського голови Володимир Криленко підкреслив, що міська влада приділяє значну увагу зміцненню сфери охорони здоров’я. Натомість розвиток різних галузей Миколаєва дасть змогу активніше наповнювати місцеву казну і, таким чином, більше коштів виділяти на проекти, пов’язані з охороною здоров’я. Голова відділу реалізації гуманітарних програм у Женеві Маріано Луйлі розповів про організацію «Лікарі без кордонів». Гість підкреслив, що вона веде свою діяльність в понад 70 країнах світу, де реалізуються проекти у сфері охорони здоров’я.
«Ми більше спеціалізуємося на наданні допомоги у надзвичайних ситуаціях. Але іноді, коли існують проблеми в сфері здоров’я, займаємося більш специфічними речами та впливаємо на вирішення конкретної проблеми. Наприклад, у східній частині України допомагаємо постраждалим від конфлікту людям, що живуть біля лінії розмежування, а також вимушено переміщеним особам. У нас є 28 мобільних клінік, які діють для того, щоб надавати медичну допомогу тим людям, які не мають доступу до системи охорони здоров’я. Більшість із них – люди похилого віку, які мають хронічні хвороби», – відзначив пан Маріано Луйлі.
Що стосується проекту, який втілюється на теренах Миколаївщини, то медичну допомогу надаватимуть пацієнтам, які страждають важким захворюванням – вірусним гепатитом С. За словами координатора проекту пані Андреа Ізенеггер, планується надати допомогу одній тисячі осіб, 750 з яких – хворі на ВІЛ. Обстеження та лікування відбувається на базі Миколаївського обласного центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг.
«Наразі ми пролікували майже 150 пацієнтів, а 180 знаходяться на лікуванні. Тобто ми можемо говорити, що нині майже 330 пацієнтів отримують лікування», – підкреслила Андреа Ізенеггер.
Вона також розповіла, що 28 липня світ відзначатиме Міжнародний день боротьби з гепатитом. У цей день у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури та мистецтв відбудеться виставка документальних фотоісторій людей, які живуть з гепатитом С. Фотографії були зроблені в Миколаївській області.
«Лікарі без кордонів» повідомили, що у зв’язку із потребою міста у вакцині проти гепатиту В, вже замовлено 750 доз цих вакцин. Планується отримати вакцину у вересні та передати її миколаївським медичним закладам. Володимир Криленко подякував організації «Лікарі без кордонів» за допомогу, яку її фахівці надають мешканцям нашої області, відзначивши, що місто всіляко сприятиме реалізації проектів, що відбуваються під їх егідою.