Як повідомив сьогодні на брифінгу профільний міністр Максим Степанов, МОЗ планує проводити ІФА–тестування в разі, коли в особи, що має симптоми коронавірусу, два ПЛР–тести будуть негативними. «Це робитиметься, аби не пропустити хворобу. Також буде розширено коло тих, кого тестуватимуть: контактні особи, групи ризику – медики, правоохоронці», – уточнив міністр.
Також через те, що нині люди повертаються до роботи в офісах, міністр нагадав, що слід дотримуватися таких вимог: доступ до приміщення лише після температурного скринінгу (людина з температурою 37,2 не допускається до роботи в офісі); працівники мають бути в масках або респіраторах; обов’язкова обробка рук антисептиками; соціальна дистанція.
«Ми впевнені, що рекомендації фахівців МОЗ істотно знижують ризик поширення захворюваності на коронавірус», – наголосив Максим Степанов.
Торкнувся він і теми недофінансування психіатричної служби країни.
«Загальне недофінансування психіатричних лікарень – 898 мільйонів гривень. Попередні реформатори напрацьовували зміни в медицині, точно не виходячи з її реалій. Ми істотно відредагуємо реформу, щоб лікарні не закривалися. Нові розрахунки МОЗ дадуть змогу зберегти й розвивати медицину. Психіатрична служба фінансуватиметься за окремим механізмом. Це дасть змогу справді реформувати її за чіткими критеріями і з чіткими кроками, аби не втратити цей напрямок медицини», – наголосив міністр.
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