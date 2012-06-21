На Донбас доставили черговий гуманітарний конвой з Латвії. Це приблизно 20 тонн текстилю, одягу, іграшок, тощо. Половина цього вантажу доставлено до Станиці Луганської. Ще 10 тонн передано у Слов’янську представникам ГО «Захист прав та свобод внутрішньо переміщених осіб «Право на життя». Це вже третій гуманітарний конвой латишів до району проведення Операції об’єднаних сил доставлений протягом цього року, повідомляє група інформації та комунікації Національної гвардії України, якій було довірено логістичну складову акції.
Одночасно Луганщину відвідала делегація представників Посольства Латвійської Республіки в Україні. Під час зустрічі у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля в Сєверодонецьку Надзвичайний та Повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс відповів на запитання молоді та, зокрема, порівнюючи Латвію та Україну, розповів про розвиток взаємин з Європою та США, країнами-сусідами, впровадження реформ освіти та децентралізації, що також поєднує обидві країни, співробітництві у напрямі вищої освіти.
Також делегація побувала на відкритому уроці у Луганському обласному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» у Кремінній. Місцеві ліцеїсти у серпні поточного року разом з ровесниками з інших куточків України взяли участь у міжнародних змаганнях військово-спортивного напряму «Baltik Guard – 2018» у Латвії.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»