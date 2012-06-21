Київ, Будапешт і угорська громада в Україні домовляться, як імплементувати статтю 7 Закону «Про освіту», що буде закріплено в інших нормативних актах. Про це йшлося під час зустрічі міністра освіти і науки Лілії Гриневич та міністра людських ресурсів Угорщини Золтана Балога. «Для Будапешта добре те, що добре для угорської громади в Україні Водночас ми розуміємо позицію України, що всі громадяни повинні володіти державною мовою», — слушно зазначив Золтан Балог.
Лілія Гриневич заявила, що змін у системі освіти представників нацменшин не застосовуватимуть доти, доки не буде розроблено відповідні документи щодо мовної статті. «Стаття 7 закону доволі загальна, тому спосіб її імплементації буде описано в інших нормативно-правових актах. Імплементація має враховувати специфіку меншин, зокрема тих, що не належать до носіїв слов’янських мов», — вважає Лілія Гриневич. Україна та Угорщина збираються спільно працювати над поліпшенням рівня викладання української мови в школах нацменшин. «У педагогічному аспекті ми погоджуємося і готові співпрацювати», — запевнив із цього приводу угорський міністр.
Українська влада зобов’язалася не змінювати моделі навчання в угорських школах до отримання експертного висновку Венеціанської комісії щодо Закону «Про освіту». Про це Лілія Гриневич розповіла журналістам під час спільного брифінгу із Золтаном Балогом і міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Український міністр повідомила, що Київ пообіцяв Будапешту дотримуватися всіх двосторонніх угод з Угорщиною, які надають право представникам нацменшин в обох країнах навчатися рідною мовою на всіх щаблях освіти.
«Ми визнали важливість державної мови і необхідність розширити її вживання в навчальному процесі, а це означає, що мусимо збільшити кількість годин на вивчення державної мови, а коли учні здобудуть достатній мовний рівень, поступово запроваджувати вивчення окремих предметів державною мовою поряд з вивченням частини предметів угорською», — пояснила Лілія Гриневич. За її словами, модель, за якою навчатимуться в угорських школах, буде вироблено під час консультацій з угорською громадою. Вона уточнила, що перехідний період, який визначено Законом «Про освіту», буде використано для напрацювання цієї моделі.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»