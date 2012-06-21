Міністерство економічного розвитку і торгівлі в умовах необхідності переорієнтації експорту вважає найперспективнішими для України ринки Азії й Америки. На цьому наголосив перший віце-прем’єр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді. «15,9 мільярда доларів з 39,5 мільярда українського експорту (за січень — листопад 2017 року) — це Євросоюз. Інші ринки — це ринки Індії, Китаю, Африки», — пояснив він.
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив парламентаріїв, що Україна до кінця року зможе збільшити видобуток газу державної компанії «Укргазвидобування» до такого рівня, який дасть змогу забезпечити населення блакитним паливом власного видобутку. Згідно з його даними, Україні вдалося за півтора року для РСО (механізм спецзобов’язань на ринку газу, згідно з яким населення отримує газ) зменшити імпортну закупівлю газу на 900 мільйонів кубічних метрів.
«Розвиваючи «Укргазвидобування», ми розглядаємо можливість, що до кінця року дефіциту 900 мільйонів не буде», — поділився прогнозом міністр. Він очікує, що нарощування внутрішнього видобутку блакитного палива дасть змогу відмовитися від імпортного паритету під час визначення ціни на газ для потреб населення.
Потім міністр заявив про те, що в Україні нема дефіциту енергетичного вугілля газової й антрацитової груп, цього енергоресурсу надлишок. За його словами, за останній час Україна вдвічі скоротила споживання антрациту.
Міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що очолюване ним відомство розглядає можливість вилучення Естонії й Латвії з переліку держав, операції з резидентами яких визнають контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення. Країни потрапили до списку, бо в них податок на прибуток становить 0%, оскільки його замінено податком на виведений капітал.
Заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець розповів про намір Європейського інвестиційного банку надати вищим навчальним закладам України кредит 160 мільйонів євро. Їх спрямовуватимуть на підвищення енергоефективності будівель університетів. При цьому виші відходять від практики застосування тривалих (до двох місяців) канікул у зимовий час.
В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун закликала Верховну Раду посилити відповідальність за відмову від вакцинації, ухвалити нову національну програму імунізації. У неї викликає тривогу рівень охоплення вакцинацією від деяких інфекцій. Зокрема, за два тижні 2018-го на кір в Україні захворіло 1285 дорослих і дітей, а померло восьмеро людей. У 2018 році найбільше випадків було зареєстровано у Івано-Франківській — 275, Чернівецькій — 274, Закарпатській — 194, Одеській області — 157, у Києві — 84. На її думку, така ситуація сталася через те, що протягом останніх років охоплення вакцинацією від кору було нижче як 50%.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»