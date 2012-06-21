Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
У травні 2018 року споживча інфляція суттєво сповільнилася – до 11,7% у річному вимірі (порівняно з 13,1% у квітні).У місячному вимірі індекс цін не змінився (порівняно з підвищенням на 0,8% у квітні). Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики.
Як вважають фахівці Нацбанку України, подальше зниження інфляції в річному вимірі було очікуваним, а її травневий показник виявився дещо нижчим за траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в «Інфляційному звіті» за квітень 2018 року. Аналітики регулятора вважають, що це відбулося переважно завдяки стрімкому уповільненню зростання цін на продукти харчування. Крім того, не так швидко, як у квітні, зростали адміністративно регульовані ціни через уповільнення зростання цін на тютюнові вироби та помірніше, ніж минулого року, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.
Нагадаємо, наприкінці березня 2018 року аналітики Кабінету Міністрів України прогнозували, що за підсумками травня індекс інфляції складе не більше 9%.