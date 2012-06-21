Відучора бригади національного рівня, до складу яких входять представники Міністерства охорони здоров’я, Національної служби здоров’я, Державної служби з надзвичайних ситуацій, у регіонах на місцях оцінюють готовність визначених закладів охорони здоров’я «першої хвилі» щодо прийому хворих на COVID-19. Після проведеного аналізу вживатимуться відповідні заходи покращення ситуації на місцях.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
«Ми продовжуємо забезпечувати заклади засобами індивідуального захисту, насамперед йдеться про представників екстреної медичної допомоги і закладів «першої хвилі». Відбувається щоденний моніторинг такого забезпечення, аби уникнути інфікування медичних працівників, а також забезпечення їх усіх необхідним для надання якісної меддопомоги хворим» – зазначив Віктор Ляшко.
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