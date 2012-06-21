Збройній агресії більшовиків проти УНР передувала масована інформаційна атака, коли Україну буквально закидали агітаційними листівками, газетами, брошурами. Путінська агресія проти нашої країни розвивалася за аналогічним сценарієм.
На відміну від діячів Центральної Ради, Петлюра вжив дієвих заходів для протидії більшовицькій пропаганді на території УНР і відрядив за кордон спеціальні інформаційні місії. Одним з найуспішніших стало Українське пресове бюро у Римі, очолюване Євгеном Онацьким.
Метою було інформувати італійців про ситуацію в Україні й протидіяти більшовицькій і білогвардійській брехні. Для цього у вічному місті організували видання часопису
Натомість нині в умовах неоголошеної війни Росії проти України вже п’ятий рік немає дієвої відсічі путінській дезінформації ні на власній землі, ні за кордоном. Ні аналогічних римському пресових бюро, ні організації поїздок іноземних журналістів до нас, ні сприяння передплаті друкованих видань державницького й патріотичного спрямування до всіх публічних бібліотек, у більшості з яких нема навіть офіційних «Урядового кур’єра» і «Голосу України».