Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» закликає до якнайшвидшого прийняття Законопроекту №8450 «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», повідомляє прес-служба асоціації.
Ще 7 травня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект, яким пропонується врегулювати порядок маркування харчових продуктів. У законопроекті запропоновано вичерпний перелік інформації, яка повинна бути зазначена в обов’язковому порядку на етикетці чи упаковці. Також законопроектом вирішується низка питань, пов’язаних з маркуванням м’ясної продукції та продукції тваринного походження, алкогольних напоїв, заморожуванням та подальшим розморожуванням певних харчових продуктів, а також з дитячим харчуванням, зокрема, щодо вмісту глютену.
«Цей законопроект важливий ще й тим, що він є євроінтеграційним і розроблений на основі Регламенту (ЄС) № 1169/2011, за співпраці з Проектом ЄС «Вдосконалення системи контролю харчових продуктів в Україні. Навколо законопроекту відбувалося багато обговорень в робочій групі, адже він стосується важливого питання інформування споживачів про вміст і безпечність продукції», – зазначив генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Тарас Висоцький.
Також цей законопроект дозволить зменшити навантаження на операторів ринку – адже тепер положення законодавства щодо вимог до інформації про харчові продукти систематизовано в одному нормативному акті і нема потреби вишуковувати їх у різних джерелах. Це гармонізує процедуру маркування продукції в Україні і ЄС. У цьому полягає пояснення, чому законопроект варто прийняти якнайскоріше. А чи скоро це буде зроблено насправді – подивимося.