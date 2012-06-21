Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Точніше, 10 млрд 521,7 млн гривень. Про це повідомляє за підсумками січня-березня 2018 року прес-служба Мінагрополітики. Щоправда, цей показник враховує також мисливство та надання пов’язаних із ними послуг. Також у першому кварталі поточного року інвестиції у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів склали 4,5 млрд гривень. Це відповідно на 9,5% та на 56% більше, ніж у січні-березні 2017 року.
Втім, не поспішаємо радіти: по-перше, в інформації профільного міністерства не вказується, чи враховано у цих показниках інфляцію, якщо ні – тоді перша цифра фактично означає не збільшення, а зменшення. І по-друге, у повідомленні міністерства зазначається, що основним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 76,2% загального обсягу. Тобто, вітчизняні фінансові установи та грошовиті дядьки із Заходу якщо й беруть участь у розвитку нашого аграрного сектору, то дуже незначну.
Варто додати, що капітальними інвестиціями називаються витрати на придбання або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних і нематеріальних активів, а також витрати на капітальний ремонт і модернізацію.