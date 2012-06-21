Незвичайно креативна нова конструкція насадки для душа, розроблена двома талановитими інженерами, б'є рекорди продажів в всьому світі. Нині вона штурмом захоплює Україну і тисячі людей приєднуються до руху «кращий душ».
Що робить душ таким популярним? Нова насадка запобігає потраплянню накипу, хлору та інших забруднень у воду завдяки природним мінерелам у ручці. Ці камені, зроблені з турмаліну, германію і глини, природним чином фільтрують забруднення води. Це допомагає поліпшити якість шкіри і волосся. А також запобігає подразненню шкіри, викликане вапняним нальотом. Вапняний наліт особливо шкодить людям з сухим волоссям або шкірою.
Але це не все. Душова головка Ionic Spa також знижує споживання води. Вона оснащена сотнею мікроотворів, що знижують споживання води до 60%.
«Я живу зі своїм чоловіком і двома дітьми, і кожен з нас щоденно приймає душ. Насадка для душа окупилася лише за 2 місяці використання», – розповідає щасливиця новинки.
Мікроотвори в душі можуть збільшити тиск. Тиск в душі збільшується до 250%. Ручка містить 3 різних струмені, які дуже приємні.
"Я завжди використовував один і той же струмінь на старій насадці для душа. Тепер я користуюся 3 режимами Ionic SPA. Через 15 днів моя шкіра стала м'якшою, волосся стало пухким, м'язи розслаблені", - ділиться враженнями користуач нового душу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»