Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Україна та Іран зацікавлені у поглибленні двостороннього співробітництва в аграрній сфері, зокрема, у збільшенні постачань зернових, рослинної олії, кукурудзи, ячменю та сої для внутрішніх потреб Ірану, повідомляє прес-служба Мінагрополітики. Про це йшлося під час зустрічі заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Віктора Шеремети з іранською делегацією.
В обговоренні взяли участь представники Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, ПАТ «ДПЗКУ», Надзвичайний і Повноважний Посол Ісламської Республіки Іран (ІРІ) в Україні Мохаммад Бехешті-Монфаред, представники Посольства ІРІ в Україні, іранського бізнесу.
«Іран є важливим торговельним партнером України, хоча за останні кілька років, на жаль, спостерігається зменшення обсягів двосторонньої торгівлі. Сьогодні Україна готова наростити обсяги постачання та розширювати номенклатуру експорту сільськогосподарської продукції до Ірану», – зазначив Віктор Шеремета.
Заступник Міністра наголосив на високій якості української сільськогосподарської продукції, на її органічності, адже Україна використовує значно менше мінеральних добрив, ніж інші європейські країни. Щоправда, мусимо зауважити, що це не лише через прагнення до екологічної чистоти продукції, а головним чином через високу вартість мінеральних добрив, яка постійно зростає і стає «не підйомною» для багатьох сільгоспвиробників.
Зі свого боку, іранська сторона висловила намір купити в Україні сільгосппродукції на 1,5 млрд дол. США та запропонували сприяти спрощенню експорту для реалізації значного торговельного потенціалу між країнами.
Іранська сторона зацікавлена у нарощенні імпорту української сільгосппродукції та розширенні товарної групи, зокрема, рослинних олій, сої.
Іранські підприємства виявляють стійкий інтерес до оренди українських земель сільськогосподарського призначення з метою їх подальшого використання для вирощування та постачання до ІРІ агропромислової продукції, зокрема, зернових культур.
Наприкінці зустрічі сторони домовились обговорити подальші деталі стосовно галузевого співробітництва на Сьомому засіданні Міжурядової Спільної Комісії з економічного та торговельного співробітництва між Україною та Ісламською Республікою Іран, яке відбудеться у червні 2018 року в м. Тегеран.
ДОВІДКА «УК»
За підсумками 2017 року Іран посів 9-те місце серед країн, до яких експортувалося найбільше української сільськогосподарської продукції – експортовано на 527,7 млн. дол. США (частка в експорті 2,9%).
Основні товарні групи експорту до Ірану (за результатами 2017р.):
♦ насіння олійних культур – 186,3 млн. дол. США;
♦ зернові злаки, всього - 174,1 млн. дол. США;
♦ олія, всього – 157 млн. дол. США.
Однак, в першому кварталі 2018 року частка Ірану в українському експорті знизилася до 2,49%.