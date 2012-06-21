Відомий на Черкащині журналіст і письменник Лев Хмельковський, який живе у США, відвідавши Шевченків край, розповів про дві нові книжки, які недавно побачили світ: «Родовід християнського богослова о. Олександра Меня» і «Списки службовців НКВД в Україні (1935—1939)».
Як зазначив автор, документальне видання «Списки службовців НКВД в Україні (1935—1939)» оформлене у вигляді коротких біографій. У книжці він навів дані про кадровий склад службовців НКВС на території України з 1935 до 1939 року.
— Ми дуже багато пишемо про жертви тоталітарного режиму — наших батьків, дідів. Раніше я видав книжку про архіви 1937 року, які КДБ передав у облпартархів. Читав справи страчених людей. Але хто був по той бік? Це мене інтригувало, — розповів Лев Хмельковський. — Коли дізнався, що у «Меморіалі» мають тогочасні анкети службовців, попросив, щоб мені їх надали. Це понад 40 тисяч документів. Із них вибрав українські, переробив їх на довідки і переклав. За його словами, книжка може стати підставою для подальших досліджень долі цих людей.
У виданні «Родовід християнського богослова о. Олександра Меня» автор описав життєвий шлях великого християнського письменника і просвітителя, якого вбили сокирою дорогою до храму. Як зауважив письменник, нещодавно о. Меня згадували як першу жертву російської православної церкви. Книжка містить ілюстрації, досі не відомі.
Нині дослідник працює над книжкою про український меморіальний цвинтар, яка вміщуватиме описи понад 4,7 тисячі меморіалів.