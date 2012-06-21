Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У дитячому таборі відпочинку «Ястребок», що в селі Сосновка Лиманського району Донецької області, стався спалах гострої кишкової інфекції. Протягом двох діб із закладу госпіталізували 84 осіб, із яких 68 – діти.
За попередньою інформацією, діти почали скаржитися на підвищену температуру та нудоту в понеділок після вечері. Малих (віком від 9 до 16 років) і дорослих потерпілих госпіталізували до інфекційних відділень міських лікарень Краматорська, Слов’янська і Лиману. Зараз у таборі, де на відпочинку перебувало всього 134 дитини, фахівці проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. А правоохоронці проводять перевірку і з’ясовують причину отруєння відпочиваючих та співробітників закладу. Призначена низка відповідних експертиз. Як повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1. КК України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».