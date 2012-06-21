Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині в межах програми «Велике будівництво» на замовлення регіональної Служби автомобільних доріг розпочався ремонт дороги державного значення, що пролягає від Сум через Краснопілля до Богодухова Харківської області загальною протяжністю 105,1 кілометра. Роботи веде відоме в Україні ТОВ «РоадКонстракшн» із RGMgroup, що спеціалізується на будівництві, в тому числі автошляхів.
Як повідомляє пресслужба групи компаній, зараз бригади дорожніх ремонтників працюють у районі сіл Мезенівка Краснопільського та Пожня і Вільне Великописарівського районів, де формують профіль полотна за допомогою холодного фрезерування покриття з асфальту і бетону.
Ремонт проводиться якісно і швидко завдяки насамперед безперебійному забезпеченню дорожників відповідними будівельними матеріалами власного виробництва. Зокрема, крупнозернистий асфальтобетон Б та суміш С із піску та щебня, які будуть використовувати ремонтники для вирівнювання шару покриття, матимуть відповідні випробувальні протоколи незалежних лабораторій, що атестовані на проведення таких аналізів.
Враховуючи високі темпи робіт, у ТОВ розраховують за кілька днів приступити до ремонту та облаштування дорожніх узбіч, а згодом здати в експлуатацію всі колись аварійні, а в перспективі якісно полагоджені ділянки.