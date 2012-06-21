16 років поспіль у Голій Пристані проходить всеукраїнський фестиваль «Український кавун — солодке диво». Цьогоріч свято відбулося раніше, ніж зазвичай, адже й сезон смугастих розпочався раніше. Уже з початку серпня на прилавках магазинів з’явилася улюблена українцями ягода з херсонських баштанів. До того ж за помірними цінами та високої якості. А на фестивалі кавуни продавали за 2 гривні за кілограм. З поля їх можна придбати за ціною від 60 копійок до гривні за кіло.
Унікальний фестиваль щороку проходить за підтримки Інституту південного овочівництва та баштанництва Української академії аграрних наук, що з 1969-го працює в Голій Пристані. Не випадково це місто вважають кавуновим центром, а місцеві ягоди мають надзвичайні смакові та лікувальні якості. Звідси з пристані вирушають багатотонні баржі, завантажені голопристанським кавуном. Як повідомили «УК» в компанії «НІБУЛОН», уже 17—19 серпня до Києва прийдуть баржі з херсонськими кавунами, аби кияни до Дня Незалежності посмакували смугастиками.
Фестиваль «Український кавун — солодке диво» — своєрідний підсумок баштанного сезону, під час якого гості розважаються, а науковці та фермери з’ясовують причини вдалого чи не дуже врожаю. За висновками спеціалістів, цей рік був вдалим для баштанних культур, тож їх очікують чимало та за привабливими цінами. У програмі фестивалю відбулися виставка-ярмарок, дегустація, продаж у великому асортименті баштанних культур та іншої сільськогосподарської продукції, концертно-розважальна програма, ігри, конкурси, майстер-класи. Також пройшли конкурси на найкращий кавун-карвінг та найбільші вирощені у 2019 році кавун, диню й гарбуз.
А ще гостей заходу пригощали різноманітними холодними напоями, основою яких став кавун. До речі, приготувати їх у домашніх умовах зовсім нескладно. Так, наприклад, для кавунового фрешу необхідно змішати в блендері м’якоть ягоди, лимон, м’яту і лід, а кавунове мохіто готують з лимоном, лаймом, додаванням води, медом та м’ятою.
Звісно, найочікуванішим дійством на святі став конкурс із визначення найбільшого баштанного короля. Ним виявився красень у 31,8 кілограма, якого виростили у фермерському господарстві «Фаворит» (м. Гола Пристань). І хоча за вагою він не перевищив рекорду одного з минулих років у 43 кілограми, цей показник непоганий. До речі, саме це фермерське господарство здобуло всі три призових місця за вагою кавунів. Найбільший гарбуз затягнув на 34,3 кілограма, а диня — на шість кілограмів. Учасники конкурсу отримали призи, а всі гості свята — справжнє смакове задоволення.