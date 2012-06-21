У Жашківській спеціалізованій школі №1 на Черкащині вже другий рік працює гурток «Шахи», яким керує вчитель дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки Сергій Дробот. Гурток об’єднує 60 юних любителів шахів не тільки зі школи №1, а й з інших міських закладів освіти. З дитинства закоханий у цю цікаву гру, педагог зумів захопити нею багатьох вихованців. Любителів шахів у школі стає дедалі більше, а ось потренуватися як слід, позмагатися з товаришами ніде. Разом із керівництвом закладу вирішили обладнати для юних шахістів спеціальний кабінет.
Упродовж літа тривали будівельні та опоряджувальні роботи, в яких брали участь і школярі, й дорослі. Проєкт майбутнього кабінету, який допомогли виготовити студенти кафедри дизайну Черкаського технологічного університету, втілювали всією громадою. Долучилися Жашківський міський голова Ігор Цибровський, депутати міської та обласної ради, освітяни. Юні художники Софія Деркач та Вікторія Склярук разом з учителькою мистецтва Тетяною Деркач оздобили кабінет тематичними малюнками-розписами. За кошти громади придбано ноутбук, електронні шахові годинники, комплекти для гри в шахи та шашки.
Нещодавно відбулось урочисте відкриття шахового кабінету. До нього приурочили шкільний шахово-шашковий турнір. А солодкі подарунки переможцям вручили гості, які завітали до школи. У фоє закладу активісти організували яскраву презентацію всієї позашкільної гурткової роботи художньо-естетичного, технологічного, військово-патріотичного напрямів.