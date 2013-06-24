Відповідно до частини шостої статті 49 Закону України «Про ветеринарну медицину» Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 18 листопада 2022 р. № 1295 «Про затвердження Методики розрахунку плати за видачу ветеринарних документів».Про це повідомляє Урядовий портал.
Затверджена Методика визначає механізм розрахунку плати за видачу ветеринарних документів: міжнародних ветеринарних сертифікатів, ветеринарних свідоцтв, ветеринарних паспортів на тварин.
Крім цього, вказаною постановою внесено зміни до додатків 1 та 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 641 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання»,а саме ветеринарні документи виключено з переліку адміністративних послуг. Відповідно, з набуттям чинності постановою буде припинено практику видачі ветеринарних документів виключно спеціалістами державних установ, що входять до системи Держпродспоживслужби. Право видачі зазначених документів буде поширено, у тому числі, на ліцензованих ветеринарних лікарів.
Постанова набирає чинності через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану.