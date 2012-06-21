На Черкащині нині успішно працюють дві канадські компанії — ТОВ «Автотранс Логістика» та ТОВ «С.М.Трейд». Канада готова поглиблювати партнерські стосунки з Черкащиною. Зокрема, у сфері промисловості та сільського господарства. Про переваги Черкаського регіону та можливі інвестиційні об’єкти йшла мова в облдержадміністрації під час зустрічі з представниками Посольства Канади в Україні та Міністерства закордонних справ цієї країни.
Представників Канади зацікавили такі напрямки співпраці як сільськогосподарська галузь та альтернативна енергетика. Тим паче, що, як зауважив заступник голови облдержадміністрації Ярослав Березань, для інвесторів в області створюють усі належні умови. Окрім обласної влади, готові до співпраці з інвесторами й ОТГ. Зокрема для альтернативної енергетики на Черкащині вигідне співвідношення сонячних днів до температури. Розмір територій, людський ресурс і зручне географічне розташування дає змогу розміщувати тут підприємства будь-якої спрямованості.