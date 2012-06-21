Примусове вибивання боргів за іпотекою та за житлово-комунальні послуги, вважають одні експерти, триває. Інші мають протилежну думку

Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Згідно із Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», на період встановлення карантину і протягом 30 днів з дня його скасування заборонено нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Заборонено примусове виселення із житла і примусове стягнення житла (житлових будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат у квартирах, кімнат, житлових секцій чи блоків у гуртожитках, інших житлових приміщень), що належить на праві приватної власності громадянам України, під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Законом обумовлено, що не можна на час карантину забирати іпотечне житло, яке перебуває в заставі в банках, якщо кредитоотримувач не в змозі сплачувати тіло позики та відсотки за нею. «Урядовий кур’єр» з’ясовував, як виконуватимуть ці норми, і виявив, що вже є негативні прецеденти.

Є незаконні приписи нотаріусів і дії банків

У коментарі «Урядовому кур’єру» президент громадської організації «Фінансова грамота України» Михайло Стрельников зазначив, що ці накреслення закону навряд чи виконуватимуть. «За два дні чинності цього важливого документа маю кілька прикладів, що закон не виконує столичне управління виконавчої служби. Виконавці не лише не припинили стягнення, а й роблять це на суму в 1,5-2 раза більшу, ніж приписали суди. Вони її списують з рахунків фізичних осіб», - зазначив експерт.

За його словами, так звані приватні виконавці вночі забирали автомобілі боржників як стягнення за різні борги, зокрема і житлово-комунальні послуги.

«Таке відбувається навіть не за рішенням судів, а за приписами приватних нотаріусів», -- додає М. Стрельников і резюмує: навряд чи можна сподіватиметься, що закон виконуватимуть надалі у цьому контексті.

З ним згідна лідерка громадської організації «Фінансовий майдан» Юлія Сало. У коментарі «Урядовому кур’єру» вона зазначає, що ця ГО потрапила в дивну ситуацію, пов’язану з відомим банком.

«Цей банк фактично діє поза законом. Ми ще чекали два дні після підписання Президентом цього закону, протягом яких Кабінет Міністрів повинен був розробити та оприлюднити відповідну постанову, яка б конкретизувала чимало моментів щодо цього закону в нашому контексті. Проте її не було. Подати в суд на цей банк не можемо, адже роботу судів на період карантину, наскільки знаю, теж перервано. Хоч банки із судами все вирішують у закритому режимі», - інформує вона.

Такого вже давно не було

Керівник громадської організації «Кредитний майдан» Тетяна Руденко зауважує: згідно з інформацію, яку вона має, жодного виселення і грубого порушення законодавства вона не помітила.

«Таких гучних справ уже давно не пам’ятаю. Банки навіть стали йти назустріч людям», - сказала Т. Руденко.

Може, й справді негативні відгуки експертів значно перебільшені. До того ж, днями на одному з вітчизняних телевізійних каналів перший заступник голови правління Нацбанку Катерина Рожкова наголосила, що регулятор начебто видав розпорядження: на час карантину всі іпотечні кредити за цей період підлягатимуть реструктуризації або їх списуватимуть. Інша річ, що чимало експертів у цьому сумніваються.

Узяти коментар пресслужб українських банків із цього приводу «Урядовий кур’єр», на жаль, не зміг. Вони, напевне, також працюють у нових умовах поза офісом. Не відповідали і мобільні телефони керівників пресслужб.

Отож поживемо - побачимо.