Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
20 працівників заготівельно-виробничого підприємства «Таврида», що в Сарнах на Рівненщині, 21 травня отримали допомогу від держави з часткового безробіття за квітень.
«Через карантин ми не можемо працювати на повну потужність, — розповідає директор підприємства Володимир Коноплюк. — Тому як тільки дізналися про можливість допомоги від держави, одразу ж підготували необхідний пакет документів. У районній філії обласного центру зайнятості нам усе розтлумачили, перевірили. А вже 5 травня щодо нашого підприємства ухвалили позитивне рішення. Разом із коштами, які надійшли на наші рахунки 20 травня, а це 41 тисяча 388 гривень, прилетіла й добра новина: сплачувати ПДФО та військовий збір не потрібно, бо це — допомога людям від держави. У цих надзвичайних умовах уряд спрацював оперативно й чітко.»
І директор малого підприємства депутат Сарненської міської ради Володимир Коноплюк, і працівники задоволені. Дві третини від мінімальної зарплати для кожного — кошти хоч і невеликі, але на найнеобхідніше вистачить. Збережуть робочі місця, якими тут дорожать, та підприємство, котре завжди було сумлінним платником податків. А вже завтра ці люди відновлюватимуть економіку своїх міст та містечок: усі скучили за повноцінною роботою! Умовою отримання виплат із часткового безробіття є неможливість подальшого шестимісячного звільнення працівників. Володимира Коноплюка це аж ніяк не лякає, бо він, навпаки, понад усе прагне зберегти перевірений роками колектив працелюбів.
На Рівненщині 4,5 тисячі людей уже отримали перші 5 мільйонів гривень допомоги від держави на відшкодування втрат від часткового безробіття.
«Якщо пакет документів, що подає роботодавець, відповідає всім вимогам, то позитивне рішення ми ухвалюємо оперативно, — каже директор Рівненського обласного центру зайнятості Іван Ткачук. — Саме на центри зайнятості Кабінет Міністрів поклав цю важливу роботу. До речі, виплати люди можуть отримати на весь період карантину й ще на місяць після його завершення».
Серед тих, до кого дійшла допомога, — провідні підприємства краю: Рівненська фабрика нетканих матеріалів, «Агроресурс», високовольтний завод, підприємства споживчої кооперації, ряд комунальних підприємств.
13 травня Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, які, по-перше, звільняють допомогу з часткового безробіття від оподаткування (ПДФО та військовий збір). По-друге, продовжують термін звернення до центрів зайнятості з 30 до 90 календарних днів з моменту зупинення чи скорочення роботи. По-третє, дають можливість отримувати цей вид допомоги ФОПам, які не мають найманих працівників. Це саме ті зміни до Закону №3329-д, на які чекав бізнес, нині він на підписі в Президента.