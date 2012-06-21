76-річну французьку актрису Катрін Деньов госпіталізували в одну з лікарень Парижа. Це сталося в ніч на середу, 6 листопада, повідомили місцеві ЗМІ.
«За нашими відомостями, вона госпіталізована в серйозному стані, яке вимагає глибоких обстежень», – заявило паризьке видання Parisien.
Точний діагноз, з яким госпіталізували актрису, невідомий. Не повідомляється і назва лікарні, в якій вона знаходиться.
ДОВІДКА «УК»
Катрін Деньов отримала світову популярність в 1964 році, на самому початку своєї кінокар'єри. Вона виконала роль Женев'єви у фільмі «Шербурзькі парасольки». Фільм був нагороджений не тільки захопленими відгуками глядачів з різних країн, а й отримав Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»