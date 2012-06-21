Китайські археологи під час проведення розкопок в провінції Хунань, що в центрі країни, виявили гробницю, яка відноситься до періоду правління династії Північна Сун (960-1127 роки нашої ери), у якій був збудований «міст у загробний світ» для похованої сімейної пари.
Про відкриття повідомило агентство «Сіньхуа». Гробницю знайшли в селі Наньфентан, розташованої поруч з містом Нінся. Вік поховання майже 1000 років, що відноситься до династії Північна Сун.
Всередині гробниці знайшли скелети, імовірно, подружжя, похованих разом. За даними провінційного Науково-дослідного інституту культурних реліквій та археології, гробниця є частиною великого похоронного комплексу, який був виявлений ще в 2007 році. Однак цей об'єкт був знайдений тільки в цьому році, коли біля села почали прокладати швидкісну автомагістраль.
Гробниця складається з двох поховальних камер, які з'єднані одна з одною маленьким віконцем. У стародавньому Китаї такі вікна називали казковими або чарівними мостами. За словами Яна Нінбо, наукового співробітника інституту, «казковий міст» був влаштований для того, щоб сімейна пара могла продовжити свій шлюб і в загробному житті.
При цьому археолог зазначив, що сімейні поховання в той період часу були широко поширені. Однак «казковий міст» зустрічається в таких гробницях дуже рідко.
До слова, в цьому ж районі була розкопана і ще одна усипальниця, імовірно, що вона відноситься до періоду правління династії Східна Хань (25-220 роки нашої ери). У ній археологи виявили 13 ритуальних предметів, в тому числі металевий і глиняний посуд.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»