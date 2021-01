Компанія Kia представила свій новий логотип і основний девіз марки, з яких починається «трансформація бренду і прагнення до нової глобальної мети». Про це повідомляється в офіційному пресрелізі компанії.

«Новий логотип Kia відображає прихильність компанії ідеї стати уособленням змін та інновацій, – заявив президент і генеральний директор Kia Сон Хо Сун – автомобільна індустрія переживає епоху швидкої трансформації, і Kia прагне бути в авангарді цих змін, адаптуючись до них. Новий логотип символізує наше бажання надихати клієнтів, а наших співробітників – справлятися з тими викликами, які ставить перед нами галузь, що швидко змінюється».

Про те, що Kia готується до зміни логотипу, стало відомо ще в грудні 2019 року, коли компанія зареєструвала в південнокорейському патентному офісі нову емблему. Це з'єднані букви, які можуть бути виконані в чорному або білому кольорі. Символи зі схожою стилістикою компанія також використовувала на електричному концепт-каре Imagined by Kia, представленому в березні 2019 року на Женевському автосалоні.

Варто зазначити, що оновлення логотипу Kia стало продовженням реалізації довгострокової стратегії розвитку компанії Plan S, представленої корейцям ще в 2020 році. В рамках нової стратегії Kia має намір увійти в число лідерів глобальних автовиробників за обсягом випуску, а також посилити свої позиції в сегменті електромобілів. Так, до 2027 року компанія планує представити ще сім електромобілів. Після чого кількість повністю електричних моделей в лінійці марки досягне десяти.

Що стосується слогану, то замість нинішнього «Сила дивувати» (The Power to Surprise) корейці будуть використовувати «Рух, який надихає» (Movement that inspires).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»