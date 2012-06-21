Як повідомив на брифінгу міський голова столиці Віталій Кличко, станом на ранок 27 березня кількість людей із підтвердженим діагнозом зараження на коронавірусну інфекцію у столиці, на жаль, сягла 55.
Київський міський лабораторний центр МОЗ України надав підтвердження ще 8 випадків зараження. З них чотири жінки віком від 31 до 59 років та четверо чоловіків від 43 до 59 років.
Двох пацієнтів госпіталізовано до Олександрівської лікарні, двох – до міської клінічної лікарні №4, ще двох – до Центрального шпиталю МВС. Решта двоє перебувають на самоізоляції і лікуються вдома під наглядом лікарів.
Станом на 27 березня, експрес-тестами та лабораторними дослідженнями протестовано понад 1,5 тисячі киян. На підтвердження чи спростування діагнозу перевіряються ще 32 зразки.
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«Урядового кур’єра»