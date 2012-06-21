Кількість жертв епідемії COVID-19 у США перевищила чергову психологічну позначку. За даними моніторингу пандемії Університет Джонса Хопкінса, на ранок 28 травня 100 тисяч 442 американці померли від зараження COVID-19. Усього ж цей діагноз на нині підтверджено у 1 мільйон 700 тисяч громадян США.
Як повідомляє Національне громадське радіо (NPR), експерти в галузі суспільної охорони здоров'я сходяться на тому, що спалах інфекційного захворювання виявила серйозні проблеми зі здоров'ям у широких верств населення Сполучених Штатів, а також наочно продемонструвала слабкі сторони американської системи медицини.
Фахівці також звертають увагу на значне перевищення рівня смертності від COVID-19 серед афроамериканців і корінних жителів США — індіанців — у порівнянні з іншими громадянами країни. Причини цей феномен пов'язаний з соціальними, економічними, екологічними та іншими факторами, які негативно впливають на представників цих груп населення.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»