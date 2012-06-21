Прийомна родина з села Єпіфанівка на Кремнщині мріє відкрити літній кінотеатр. Про такі плани Надія Афанасьєва і двоє її прийомних дітей — Микита і Амалія, які раніше мешкали у нині окупованому Слов’яносербському районі, а нині вже декілька років проживають на Кремінщині Луганської області, розповіли голові місцевої райдержадміністрації. Люди хоч і мають статус вимушено переміщених осіб, мріють зробити щось корисне для громади, яка тепер стала рідною. Пані Надія створила громадську організацію «Еко свідомі», і разом із однодумцями вже встигла реалізувати декілька ініціатив.
Наразі на «порядку денному» — організувати перегляд фільмів під відкритим небом.
Як повідомляє Кремінська районна державна адміністрація, очільник району зголосився допомогти в цій добрій справі і днями передав для облаштування літнього кінотеатру дерев’яні піддони, які будуть використані як стільчики під час перегляду фільмів просто неба.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»