Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харківській області станом на 19 червня на кір захворіли 106 дорослих і 87 дітей. І динаміка захворюваності, як констатують фахівці, на разі невтішна: за два тижні до кількості пацієнтів з діагнозом «кір» додалося ще два десятки осіб. Таку інформацію, як повідомляє «Kharkiv Today», надав Харківський обласний лабораторний центр.
Працівники центру також уточнили, що найвищі показники захворюваності на кір зареєстровано у західних регіонах України. А всього в Україні за тиждень з 11 по 18 червня на кір захворіли 1401 осіба, з яких 560 дорослих і 841 дитина.
Разом з цим слід пам’ятати, ця інфекційна хвороба, яку викликає вірус Morbillivirus, небезпечна тим, що легко поширюється, спричиняє ускладнення і навіть смерть. У той же час нині ліків від цієї хвороби немає. 9 з 10 неімунізованих людей хворіють на кір після контакту з хворим. Це одна з найпоширеніших причин дитячої смертності у світі.