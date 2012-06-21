Використовуючи гігантський 500-метровий радіотелескоп «Five hundred meter Aperture Spherical Telescope» (FAST), китайські астрономи в серпні і на початку вересня 2019 року зафіксовали понад 100 швидких радіоколивань, які прилетіли з космосу на Землю від джерела FRB 121102.
«Виявлення повторюваних радіоколивань допоможе зрозуміти нам природу джерел і фізику процесів, що породжують їх», – зазначає команда FAST.
Швидкі радіоколивання (Fast Radio Bursts, FRB) є одиничними і, набагато рідшими, ніж повторювані радіоімпульси тривалістю кілька мілісекунд, що реєструються радіотелескопами. Типова енергія цих коливань, за оцінками вчених, еквівалентна викиду в космічний простір енергії, що випускається Сонцем протягом декількох десятків тисяч років.
Механізм швидких радіоколивань як і раніше залишається загадкою, а природа об'єктів, що випускають їх, досі невідома. Теорії варіюються від сильно намагнічених нейтронних зірок до ознак технологічно розвинутої цивілізації.
Джерело повторюваних швидких радіоколивань FRB 121102 вперше був помічений в 2014 році Лаурою Спітлер з Інституту радіоастрономії ім. Макса Планка в Бонні (Німеччина) в ході аналізу даних обсерваторії Аресібо (Пуерто-Ріко) за 2012 рік. Всього за минулі роки від нього надійшло близько ста сигналів, і тепер команда FAST збільшила їх відому кількість удвічі.
«З огляду на значимість FRB 121102 і його активний стан, ми розпочнемо пильніше стежити за ним і рекомендуємо колегам з інших країн приєднатися до спостережень за цим джерелом», – роблять висновок китайські астрономи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»